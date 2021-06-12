Ряд ведущих российских вузов переходит на онлайн--обучение в связи с COVID-19

Несколько ведущих российских вузов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и указа мэра Москвы об объявлении нерабочих дней с 15 по 19 июня переводят в онлайн экзаменационные сессии и аттестации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Осуществлять с 13 июня все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020-2021 годов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в приказе ректора МГУ Виктора Садовничего.

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» также решили провести часть экзаменов онлайн. Помимо этого, с 14 июня вуз намерен частично перевестись на дистанционный режим.

Дистанционную сессию также проведут в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Баумана. Решение ректора действует с 15 по 19 июня.

12 июня Собянин объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве водятся дополнительные меры по борьбе с COVID-19: c 15 по 19 июня вводятся нерабочие дни, а сами «длинные выходные» продлеваются до 20 июня. Кроме того, перестанут работать фуд-корты, кафе и ресторанам запретят обслуживать посетителей ночью, а в парках закроют аттракционы и детские площадки.