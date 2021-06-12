Москва не будет вводить пропуска и повышать штрафы за отсутствие масок и перчаток

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова разъяснила ограничения, которые вводятся в столице для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет оперштаб.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», — приводятся ее слова.

Ракова напомнила, что в последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост увеличился на 70% по сравнению с прошлой неделей. Кроме того, на 30% увеличилось число госпитализаций. В настоящий момент в московских больницах к аппаратам ИВЛ подключены 498 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым 15-19 июня будут выходными днями. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 6 701 заражение коронавирусом, что стало максимумом с начала года. Всего в столице заразились 1 227 013 человек, из которых 20 838 умерли.