Путин заявил, что выпускаемых вакцин от коронавируса в России хватит на всех

Президент России Владимир Путин заявил, что объема производимых в России вакцин от коронавируса хватит на всех, передает ТАСС.

«Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем провакцинировать всех, кто хочет», — сказал российский лидер во время встречи с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.

Ранее глава государства заявил, что Россия, являясь ведущей научной державой, ответственна перед миром в помощи с вакцинацией населения других стран от коронавируса.

4 июня президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил, что страна планирует обеспечить все необходимые условия для вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции.

7 июня правительство России объявило о начале проработки поручения президента РФ по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в более чем 60 странах мира с общим населением в 3,2 млрд человек. Подробнее о том, где используется «Спутник V», — в материале «Газеты.Ru».