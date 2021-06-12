Журналистка, снимавшая стрельбу на Красной площади, предстанет перед судом

Журналистка SOTA Ника Самусик, которая накануне на Красной площади снимала на камеру представление с инсценированной стрельбой акциониста Павла Крисевича, предстанет перед судом по статье УК России «Хулиганство». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на адвоката девушки Сергея Тельнова.

«Завтра будет избрание меры пресечения в Таганском районном суде. С мерой пресечения следствие еще не определилось, но на словах они говорят, что будут просить СИЗО», — сказал правозащитник.

По его словам, сторона защиты еще не ознакомлена с фабулой дела, с постановлением о возбуждении уголовного дела.

«Мы не знаем, от чего защищаться. Нам демонстративно отказываются объяснить, в чем заключается существо подозрения», — заявил Тельнов.

11 июня Крисевич дважды выстрелил в воздух на Красной площади, после чего попытался инсценировать самоубийство. В результате произошедшего никто не пострадал. Самого художника и снимавшую его акцию журналистку задержали, возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Крисевича неоднократно задерживали после устроенных им акций. Так, в начале текущего года его доставили в отделение полиции после акции с колючей проволокой в центре столицы, а в прошлом году акционист был задержан после инсценировки собственного распятия у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке.

Ранее в полиции заявили, что Павел Крисевич умышленно попытался нарушить безопасность людей.