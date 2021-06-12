Россияне выбрали профессии, где самые красивые люди

Россияне считают, что самые красивые люди работают артистами (34%), врачами (25%) и спортсменами (23%). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Респонденты также отметили привлекательность летчиков (19%) и учителей (16%).

Отмечается, что мужчины и женщины проголосовали по-разному. Так, женская половина поставила на второе место по красоте летчиков — их отметили 24% респонденток против 14% голосов от мужчин.

Также 23% женщин считают одинаково красивыми спортсменов и летчиков (по 23%). В женском рейтинге выше учителей стоят дипломаты, за них проголосовали 17% человек. В мужском рейтинге учителя опередили летчиков — за них голоса отдали 19% респондентов против 14%.

Исследование проводилось в июне 2021 года среди более чем 5 тысяч человек из экономически активного населения России старше 18 лет из всех округов страны.