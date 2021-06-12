Треть россиян планируют оставить детей на лето дома, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

В опросе на сайте сервиса приняли участие 1,5 тысячи человек. Треть респондентов (33%) заявили, что не планируют куда-либо отправлять детей, летом они будут играть во дворе с друзьями или каким-либо другим способом проводить время дома.

Вторым по популярности ответом стал отдых детей у бабушки и дедушки на даче или в деревне – такой вариант выбрали 28% опрошенных. При этом 14% планируют совместные путешествия для всей семьи, 7% намерены отправить детей в лагеря в России и 3% – в заграничные лагеря.

О намерении совместить несколько вариантов досуга для своих детей заявили 15% респондентов.

25 мая в России стартовала продажа детских путевок с туристическим кешбэком. При этом россияне уже приобрели путевки с кешбэком купили путевки на 2,1 млрд рублей.