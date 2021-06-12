Акционист Крисевич задержан на двое суток после стрельбы на Красной площади

Художник-акционист Павел Крисевич, устроивший стрельбу на Красной площади в Москве, проведет в отделе полиции 48 часов, сообщил его адвокат Мансур Гильманов в беседе с РИА «Новости».

«Его привезли в УВД. Оформляют задержание в порядке статьи 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого. — примечание «Газеты.Ru»). Проходит как подозреваемый по статье о хулиганстве», — рассказал юрист.

11 июня Крисевич дважды выстрелил в воздух на Красной площади, после чего попытался инсценировать самоубийство. В результате произошедшего никто не пострадал. Самого художника и снимавшую его акцию журналистку задержали, возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Крисевича неоднократно задерживали после устроенных им акций. Так, в начале текущего года его доставили в отделение полиции после акции с колючей проволокой в центре столицы, а в прошлом году акционист был задержан после инсценировки собственного распятия у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке.