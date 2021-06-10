В Великобритании 5 млн человек встали в очередь на стационарное лечение

В Великобритании число человек, стоящих в очереди на стационарное лечение, превысило пять миллионов, что стало рекордом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения (NHS).

Из стоящих в очереди более 400 тысяч человек ожидают возможности попасть на лечение в больницы более 12 месяцев, это в 35 раз больше, чем в 2020 году. В мае прошлого года в очереди стояли 3,8 миллиона британцев, с тех пор их число постоянно увеличивается. Кроме того, по сообщениям NHS, в мае число экстренных обращений в клиники выросло на 65% по сравнению с показателями предшествующего года.

Ранее сообщалось, что в Британии могут запретить рекламу фастфуда и другой вредной пищи на телевидении после 9 вечера и полностью в интернете.

Изменения являются частью законопроекта о здравоохранении и медицинском обслуживании, обнародованного 12 мая, в котором правительство изложило свою законодательную программу по реабилитации Великобритании после пандемии коронавируса.