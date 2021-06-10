Автобус, насмерть сбивший 6 человек в Сверловской области, прошел осмотр перед поездкой

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция проверила автобус, сбивший насмерть шесть человек 10 июня. Его слова передает ТАСС.

«Автобус утром, как установила проведенная полицией проверка, прошел предрейсовый осмотр, а водитель — медицинский. Транспортное средство выпущено в 2012 году, все это время оно было в руках одного владельца», — сказал он.

При этом Горелых подчеркнул, что планируется автотехническая экспертиза транспортного средства, в частности его тормозной системы.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса задержан.

Авария произошла утром 10 июня в закрытом городе Лесной. В 7:20 по местному времени служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. Во время движения у автобуса возникла техническая неполадка. Водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.