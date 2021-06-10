В Новосибирске возбудили дело против мужчины, сбившего ребенка на электросамокате

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого сбил мужчина на электросамокате, сообщает региональное следственное управление.

«9 мая 2021 года на территории парка культуры и отдыха «Центральный» г. Новосибирска мужчина, данные о личности которого устанавливаются, управляя электросамокатом, на высокой скорости совершил наезд на ребенка, который гулял в парке с родителями, причинив по неосторожности последнему телесные повреждения в виде открытого неосложненного перелома большеберцовой кости со смещением», — говорится в сообщении ведомства.

После наезда на ребенка мужчина скрылся и не принял мер к оказанию помощи пострадавшему. После ЧП родители вызвали скорую. Ребенок был доставлен в Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии, где его прооперировали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Расследование продолжается.

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