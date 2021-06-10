В Роспотребнадзоре считают, что вакцины от COVID-19 хватит для коллективного иммунитета

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что вакцина от коронавируса в России производится в достаточном количестве для того, чтобы к осени был сформирован коллективный иммунитет у 60% взрослого населения. Об этом он сообщил на круглом столе в онлайн-формате на тему: «Выход из пандемии. Станет ли вакцинация решением?», передает ТАСС.

«Производства вакцин достаточно. Мы можем [обеспечить] все потребности для того, чтобы совершить этот рывок. Но другое дело, как люди воспринимают вакцинацию. Нужно создать позитивный образ», — сказал он/

Горелов подчеркнул, что альтернативы прививкам сейчас нет. Представитель Роспотребнадзора добавил, что тема вакцинации в России продвигается недостаточно, более того, зафиксировано много недостоверной информации о вакцине. Поэтому, по мнению эксперта, необходимо обеспечить медицинское сообщество теми данными, которыми государство хотело бы сопровождать вакцинальный процесс.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько еще должны сохраняться ограничения по коронавирусу.