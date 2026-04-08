Названы главные направления релокации российского бизнеса в 2026 году

Российский бизнес продолжает релокацию за рубеж, но география и динамика переездов заметно изменились по сравнению с 2022–2024 годами. О том, в какие страны сейчас уходят компании и усилится ли тренд из-за ограничений VPN и мессенджеров, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Никита Баранов, сооснователь и директор по стратегии группы компаний TLS GROUP.

По словам Баранова, с 2022 года безусловным лидером остаются ОАЭ — Дубай и Абу-Даби.

«Я бы назвал это хаб номер один. Почему? Потому что нулевой налог на прибыль был, сейчас уже нет, сейчас 9% при превышении прибыли в $100 000. Но даже 9% — это очень небольшой налог. ОАЭ — удобный хаб для торговли между Азией, Европой и Африкой, нет санкционного давления со стороны Европы. Большое русскоязычное комьюнити, близость к России, в некотором роде дружественность торговых отношений между Эмиратами и Россией. Поэтому Эмираты — главная точка сборки российского внешнего бизнеса», — объяснил эксперт.

Второе место эксперт отдал Турции.

«Это больше операционно-логистический торговый хаб, потому что он географически близок к России, очень удобен для торговли с Европой, тоже большая русскоязычная среда. В основном туда переезжали торговые компании, посредники, которые участвовали в цепочках поставок», — рассказал Баранов.

Третье место — страны СНГ.

«Наиболее быстрый вход из-за схожей ментальности, практически все дублируется на русском языке, быстро открыть компанию, простой доступ к банковской системе. Но минусы: страны СНГ не воспринимаются как глобальный хаб, не очень сильная банковская система для B2B, они не подходят для масштабирования бизнеса. В основном туда IT-компании уходили», — отметил он.

На четвертое место Баранов поставил Гонконг и Сингапур.

«Это исключительно для сложных финансовых структур. Для холдингов, инвестиционных компаний, крупного трейдинга. Там очень сложный комплаенс, это дорого. Но зато это глобальные финансовые центры с сильными банками. Это по силам крупным, сильным игрокам», — подчеркнул эксперт.

Баранов привел статистику по годам. В 2022 году, по разным оценкам, переехало 10–15 тысяч компаний. В 2023-м — около 5–8 тысяч. В 2024-м — около 3–5 тысяч.

«2022 год — это импульсивное открытие компаний. В 2023-м — второй импульс. А в 2024 году уже пошло осознанное открытие. Люди посмотрели на опыт предыдущих двух лет и осознанно открывались», — пояснил он.

Однако в 2025 году случилась новая волна: около 8–10 тысяч компаний, из них в Эмиратах — около 2000.

«Эмираты утвердились в 2025 году в роли глобального хаба. Здесь получилось большое российское комьюнити — от 500 до 700 тысяч человек. Сюда начали выходить многие бренды, ресторанные бренды, ритейл-бренды, IT-компании, IT-стартапы с российскими корнями и платежные системы. 2022 год — это был год шока, все переезжали, чтобы просто что-то наладить. А в 2025 году пошла новая волна: люди увидели возможности, поняли, чего в ОАЭ не хватает, и наложили свой клиентский опыт на Эмираты», — рассказал Баранов.

Эксперт также рассказал, какие сферы уезжают активнее всего.

«На первом месте это IT и различные IT-шные сервисы. Их в Эмиратах очень много. Это логистические компании, потому что сейчас компании с российской юрисдикцией не примут во многие западные логистические ассоциации. Российский логистический бизнес, который не открыл компанию за рубежом, вынужден работать через посредников и становится неконкурентным. Также ретейл в части e-commerce. Сейчас многие начинают выходить со своими продуктами на зарубежные маркетплейсы — Amazon и Noon в Эмиратах, чтобы в дальнейшем выходить на рынок Саудовской Аравии и всего региона», — перечислил эксперт.

При этом, по мнению Баранова, никакого влияния ограничения VPN и мессенджеров на решение о переезде не оказывают.

«Ограничения VPN и мессенджеров вообще не влияют на решение о переезде. Это вторично. Люди адаптируются, переходят на новые мессенджеры, ищут новые VPN, нивелируют блокировки. Если у компании основные клиенты в России, релоцироваться ради восстановления коммуникаций в мессенджерах незачем. Если клиенты за рубежом, то релоцироваться надо не из-за сложностей с VPN, а потому что сложно вести нормальную корпоративную деятельность с такими компаниями. VPN и мессенджеры вообще не являются никаким фактором», — заявил Баранов.

Усилится ли тренд переезда в ближайшие 6–12 месяцев? Прогноз эксперта — на уменьшение релокаций.

«Все будет зависеть от геополитической ситуации. Эмираты сейчас испытывают турбулентность. Бизнес опасается сюда переезжать. Многие компании наоборот переориентируются и стремятся перевести себя из данного региона в другие. В Дубае ежемесячно живет около 9 млн человек: 4,5 млн жителей и 4,5 млн туристов. Сейчас этих 4,5 млн туристов практически нет — по разным оценкам, около 100–300 тысяч в месяц. Дубай полупустой. Российский бизнес, который был нацелен на отели, рестораны, недвижимость, терпит убытки и стагнацию. Плюс отток капитала: люди не знают, как банковская сфера себя поведет», — объяснил Баранов.

Что касается стран СНГ, то, по словам эксперта, кто хотел переехать, тот уже переехал. Турция — тоже нестабильный регион. Сингапур и Гонконг — для узкого круга крупных компаний.

«Мой прогноз на ближайший год — на уменьшение релокаций компаний», — резюмировал Баранов.

