Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране заявили о готовности ко всем видам угроз со стороны США

Iranian Presidency/Global Look Press

Власти Ирана готовы к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем. Об этом заявил первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф в социальной сети Х.

«Правительство детально проработало необходимые меры на все случаи жизни. Мы готовы ко всем видам угроз», — написал Ареф.

Вице-президен Ирана подчеркнул, что национальная безопасность страны и устойчивость ее инфраструктуры является «предметом точных расчетов».

До этого Ареф сообщил, что президент США Дональд Трамп может начать наземную операцию и отправить военнослужащих на иранский остров Харк, но вопрос об их возвращении в Штаты будет решать уже Тегеран.

До этого американские СМИ сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет лжет Трампу о военном превосходстве США в Иране. Журналисты показали на примере поражения американского истребителя F-15 и операции по спасению пилотов, что полного контроля над иранским небом, о котором говорил Хегсет, у Штатов нет. Кроме того, сомнению подверглось заявление главы Пентагона о том, что Исламская Республика не имеет систем ПВО.

Ранее из Британии вылетели американские бомбардировщики для ночных ударов по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!