В Иране заявили о готовности ко всем видам угроз со стороны США

Ареф: Иран готов к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем

Власти Ирана готовы к любому сценарию дальнейшего противостояния с США и Израилем. Об этом заявил первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Реза Ареф в социальной сети Х.

«Правительство детально проработало необходимые меры на все случаи жизни. Мы готовы ко всем видам угроз», — написал Ареф.

Вице-президен Ирана подчеркнул, что национальная безопасность страны и устойчивость ее инфраструктуры является «предметом точных расчетов».

До этого Ареф сообщил, что президент США Дональд Трамп может начать наземную операцию и отправить военнослужащих на иранский остров Харк, но вопрос об их возвращении в Штаты будет решать уже Тегеран.

До этого американские СМИ сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет лжет Трампу о военном превосходстве США в Иране. Журналисты показали на примере поражения американского истребителя F-15 и операции по спасению пилотов, что полного контроля над иранским небом, о котором говорил Хегсет, у Штатов нет. Кроме того, сомнению подверглось заявление главы Пентагона о том, что Исламская Республика не имеет систем ПВО.

Ранее из Британии вылетели американские бомбардировщики для ночных ударов по Ирану.