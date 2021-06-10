Житель Подмосковья нанес подростку более 50 ножевых ранений

Житель Подмосковья нанес более 50 ножевых ранений подростку, сообщает СУ СК России по региону.

По данным следствия, 25 марта 15-летний школьник из Зеленограда поехал погулять в г.о. Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил провести вместе время в квартире. Там обвиняемый нанес подростку более 50 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранений потерпевший скончался на месте.

После убийства обвиняемый попытался скрыться во Владимирской области, где был задержан.

В настоящее время следователи завершили уголовное дело по статье об убийстве, в ближайшее время оно будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что на пустыре в подмосковном Солнечногорске нашли тело 16-летнего студента из Москвы. Труп с множественными ножевыми ранениями был обнаружен утром 30 марта.