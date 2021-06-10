Глава отдела департамента Минобрнауки арестован по делу о взятке

Хамовнический суд столицы отправил в СИЗО начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова. Об этом заявили ТАСС представители московского суда.

Следственные действия идут в рамках расследования уголовного дела о получении взятки.

«Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июня», — пояснил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Согласно последним данным, Шерстобитову предъявили обвинение в совершении преступления по статье Уголовного кодекса «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

По информации источника в правоохранительных органах, Шерстобитова задержали в центре города с поличным 8 июня. Ему, как утверждается, передавали 150 тыс. руб.

Участником коррупционной схемы он стал из-за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов.

Ранее двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии задержали в Москве. Следователи предъявили высокопоставленным офицерам обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия».