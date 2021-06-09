Расстрелявший приставов в Адлере признал вину

Вартан Кочиян, который расстрелял двух приставов в Адлере, признал вину в полном объеме. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, пишет ТАСС.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса вину в совершении инкриминируемого ему преступления мужчина признал в полном объеме», — сказали в ведомстве.

До этого Кочиян объяснил свои действия. По его словам, приставы хотели забрать землю, которая досталась ему после родителей.

Ранее в сочинском курортном районе Адлер произошла перестрелка. Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья, в результате чего погибли два судебных пристава. Стрелок сам признался в произошедшем. Позже в МВД назвали причину стрельбы.