В Москве спасли утят, провалившихся в ливневку

Выводок утят, провалившихся в ливневку, спасли на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ.

По данным пресс-службы, сообщение о происшествии на Мичуринском проспекте поступило в службу 112 утром. На помощь направился расчет № 8 столичного Пожарно-спасательного центра. Спасатели подняли решетку и достали утят, погрузили их в специальный ящик, а затем отвезли к Мичуринскому пруду и выпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что в Мытищах разыскивали медведя, который сбежал из частного гольф-клуба. В поисках зверя принимали сотрудники полиции и охотхозяйств Мытищинского и Королевского подразделений.

Также в соцсетях появилось видео, на котором мужчина убегает от медведя в Нижневартовске. Когда человек решается перебежать дорогу, хищник следует за ним, однако его сбивает проезжающий мимо автобус. Инцидент произошел в районе промзоны города. В мэрии впоследствии рассказали, что медведь от испуга забежал на территорию предприятия. Власти отметили, что животное было поймано.