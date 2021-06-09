У затонувшего возле Калининграда судна обнаружили нефтяное пятно

Возле частично затонувшего в Калининградском заливе рыболовецкого судна обнаружено нефтяное пятно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на северо-западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

«В районе частичного затопления судна «Капитан Лобов» обнаружено загрязнение морской акватории. Яркие радужные полосы шириной примерно 30 метров растянулись на протяжении 300 метров. Для локализации загрязнения вокруг судна выставлены боновые заграждения, внутри которых применяются сорбирующие вещества для поглощения загрязнения. Распространения радужной пленки за бонами не установлено», — заявили в пресс-службе управления.

Судно перевернулось и частично затонуло на рейде города Светлый в понедельник, 7 июня. Инцидент произошел при постановке на слип для ремонта.

Ранее нефтяная пленка площадью 4 тыс. кв. м была зафиксирована в Черном море рядом с Туапсе.