В Госдуме предложили увеличить надбавки к пенсии для многодетных родителей

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли проект поправок к закону N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предполагающий увеличение надбавок к пенсии для многодетных родителей.

В частности, предлагается отменить ограничение в четверых детей, установленное ранее при расчете размера надбавки.

Сегодня одному из родителей, который ухаживает за ребенком до полутора лет, начисляются дополнительные пенсионные баллы, при этом с каждым последующим ребенком сумма увеличивается. За первого ребенка гражданин получает дополнительно 266,9 рублей, за второго – 800,8 рублей, за третьего – 1 601,5 рублей, а за четвертого – 2 402,3 рублей. Но если у человека больше четырех детей, то начисление дополнительных денег прекращается.

Проектом закона предлагается продолжить расчет надбавки к пенсии по существующей системе и выплачивать за пятого ребенка 3 203 рубля, за шестого 4 003 рубля и так далее.

По словам председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, при государственной повестке по увеличению рождаемости существующая система начислений выглядит «необъяснимой, нелогичной и несправедливой».

Отмечается, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из федерального бюджета в размере менее 2 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что государство улучшит систему поддержки многодетных семей, чтобы они точно знали свои льготы и получали все выплаты без дополнительных формальностей.