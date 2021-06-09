В МВД назвали причину стрельбы по приставам в Сочи

Стрельба в Сочи, в результате которой погибли двое приставов, произошла в результате конфликта при выселении жителей из дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«9 июня около 10.35 в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району Сочи поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что оба пристава скончались на месте.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья. В настоящее время он задержан и доставлен в отдел полиции. Стрелок сам признался в произошедшем.