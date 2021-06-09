Отец россиянки Сапеги рассказал о полученных от дочери письмах

Родители арестованной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги получили от нее первые письма. Об этом рассказал РИА «Новости» ее отец Сергей Дудич.

По его словам, 8 июня они получили сразу три письма, до этого никаких писем не было. Послания носят личный характер.

В первых письмах девушка пишет о бытовых моментах, просит передать ей вещи в СИЗО, а также не забывать ей писать.

Дудич рассказал, что дочь не жалуется на здоровье. Также она сообщила, что ее в следственном изоляторе ежедневно посещает врач, в том числе «дает успокоительное, глюкозу, для аппетита».

Говоря о психологическом состоянии девушки мужчина отметил, что ранее «были моменты», но, судя по письмам, София справляется. По словам россиянина, в последних письмах Сапега адекватно осознает ситуацию.

По словам Дудича, письма родственников ей также доходят, «пишет, что все получила».

Ранее Сапега рассказала о своих письмах, которые отправила родным.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Сапегу арестовали в Белоруссии на два месяца.