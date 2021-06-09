Отец Протасевича рассказал о состоянии сына в СИЗО

Отец основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Дмитрий рассказал, что его сын, находясь в СИЗО КГБ, перенес острую форму тонзиллита. Об этом сообщает издание «Новое время».

Как рассказал Дмитрий, на днях к Роману впервые за 11 дней допустили адвоката, который и сообщил о состоянии молодого человека.

«Со слов адвоката, он недавно перенес тяжелейшую форму тонзиллита, у него были проблемы с горлом. Какое лечение оказывали, как они его лечили — нам до конца неизвестно. Будем через адвоката уточнить все эти вопросы», — заявил мужчина.

Тонзиллит — воспалительный процесс в небных миндалинах, который сопровождается покраснением и болью.

По словам отца Протасевича, он делает все для того, чтобы к сыну допустили врачей.

«Его здоровье вызывает у нас опасение. Мы стараемся найти к нему путь. У людей, которые содержатся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя. У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда пошли. Ни передач, ни посылок, ни писем у него с 25 мая нет», — сообщил Дмитрий Протасевич.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.