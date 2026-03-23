Тренер рассказал, почему после тренировок может кружиться голова

Чтобы избежать головокружения после тренировки, необходимо делать заминку с плавным снижением темпа. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Легкое и короткое головокружение сразу после нагрузки или при резком подъеме со скамьи бывает у многих и само по себе не означает ничего страшного. Однако если это повторяется от занятия к занятию, а к головокружению добавляются слабость, тошнота, холодный пот или тем более боль в груди, организм явно пытается сообщить о проблеме, и игнорировать такой сигнал не стоит. Самая частая причина, по которой в глазах начинает «плыть» после финального подхода, это резкое падение артериального давления. Человек интенсивно работал, кровь активно циркулировала по мышцам, а потом нагрузка оборвалась без плавного перехода. Сосуды не успели перестроиться, давление просело, и мозг на несколько секунд получил меньше крови, чем ему нужно. Именно поэтому заминка длительностью пять-десять минут с постепенным снижением темпа существует не для галочки, а как простой и работающий способ дать сердечно-сосудистой системе мягко вернуться в спокойный режим», — сказал он.

Брабечан подчеркнул, что головокружение может быть связано с падением глюкозы в крови из-за голода, поэтому перед тренировкой нужно обязательно перекусывать и много пить.

«Вторая распространенная история связана с питанием и водным балансом. Тренировка натощак после долгого перерыва в еде при жестком дефиците калорий почти гарантирует падение уровня глюкозы в крови, а вместе с ним и головокружение. Нормальный полноценный прием пищи за полтора-три часа до зала или хотя бы легкий перекус за сорок-шестьдесят минут снимает эту проблему. То же самое касается воды. Потеря жидкости и электролитов через пот при недостаточном питье сгущает кровь и затрудняет доставку кислорода к мозгу. Пить нужно в течение всего дня и понемногу во время самой тренировки, не дожидаясь жажды», — добавил он.

Эксперт уточнил, что голова может кружиться и из-за задержки дыхания во время упражнений — частой ошибки новичков. Брабечан посоветовал при регулярном дискомфорте обратиться к врачу.

«Если голова закружилась прямо в зале, нужно сразу прекратить упражнение, сесть или лечь, подышать спокойно и сделать несколько глотков воды. Когда давно не было еды, подойдет фрукт с небольшой порцией белка. В большинстве случаев через пару минут становится лучше. Но если облегчение не наступает, нарастает слабость, появляется одышка, меняется зрение или речь, это повод вызвать врача, а не «дотерпеть». Отдельно стоит помнить про хронический недосып, который сам по себе провоцирует скачки давления и снижает адаптацию к нагрузке, поэтому при регулярном недосыпе головокружения в зале будут возвращаться, какой бы грамотной ни была программа. И если голова кружится не только после тренировок, а в повседневной жизни тоже, это уже повод для очного визита к врачу и проверки гемоглобина, давления, состояния сердца и вестибулярного аппарата», — заключил он.

