Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Белоруссия выпустит литовские фуры через границу

Лукашенко разрешил литовским фурам покинуть Белоруссию
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд транспортных средств с литовскими номерами с территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

«Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации», — говорится в сообщении.

В пятницу, 20 марта, Лукашенко пообещал принять решение по фурам с литовской регистрацией «за выходные».

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили о многомиллионных убытках из-за застрявших грузовиков в Белоруссии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
