Белоруссия выпустит литовские фуры через границу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд транспортных средств с литовскими номерами с территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

«Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации», — говорится в сообщении.

В пятницу, 20 марта, Лукашенко пообещал принять решение по фурам с литовской регистрацией «за выходные».

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили о многомиллионных убытках из-за застрявших грузовиков в Белоруссии.