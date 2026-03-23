«Событие вселенского масштаба»: в Госдуме оценили 1000-ю шайбу Овечкина

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил 1000-й гол российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), назвав хоккеиста легендой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Может быть, в этом сезоне он не так радует большим количеством шайб и голевых передач, но рекорд свершился — можно констатировать факт. Я считаю, что это событие вселенского масштаба в мире хоккея», — подчеркнул он.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш». Гол, забитый в третьем периоде, стал для него 26-м в текущем сезоне. Всего Овечкин забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Матч с «Колорадо» завершился поражением «Вашингтона» в овертайме — 2:3.

Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее жена Овечкина на видео показала реакцию арены «Вашингтона» на 1000-й гол мужа.