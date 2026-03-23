Звезда «Сверхъестественного» Кэрри Флеминг умерла от рака

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по сериалам «Я – зомби» и «Сверхъестественное», скончалась в возрасте 51 года. Об этом сообщает Variety.

Партнер актрисы по сериалу «Сверхъестественное» Джим Бивер заявил, что причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди. По его словам, она ушла из жизни 26 февраля. У артистки осталась дочь Мадалин Роуз.

Флеминг родилась 16 августа 1974 года в Дигби (провинция Новая Шотландия). В дальнейшем она обучалась в старшей школе Маунт-Дуглас в Виктории (Британская Колумбия), а также изучала драматическое искусство в театре «Калейдоскоп» и танцевальной труппе Kidco Theatre в этом же городе.

Карьера Флеминг началась с ролей в сериале «Гадюка» и фильме «Счастливый Гилмор». В 2005 году режиссер Дарио Ардженто пригласил ее в сериал «Мастера ужаса», где она сыграла в эпизоде «Дженифер». Актриса также появлялась в сериалах «Зубная фея», «Кровососы» и «Я – зомби», где на протяжении пяти сезонов исполняла роль Кэнди Бейкер.

Широкую известность ей принесла роль Карен Сингер в сериале «Сверхъестественное». В 2015 году Флеминг снялась в телефильме «Несанкционированная история сериала «Полный дом», сыграв мать звезды ситкома Кэндис Кэмерон Бьюр. Актриса также участвовала в театральных постановках, включая «Шум за кулисами», «Ромео и Джульетта», «Стальные магнолии» и «Слава».

