Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

СМИ сообщили о прохождении «зомби-танкера» через Ормузский пролив

Reuters

Списанное пять лет назад судно преодолело Ормузский пролив на фоне ограничений, введенных Ираном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сервер отслеживания кораблей.

По данным агентства, еще вечером 22 марта нефтяной танкер Nabiin находился в Персидском заливе, а к утру 23 марта он был уже в Оманском заливе. Журналисты выяснили, что судно было построено в 2002 году. Пять лет назад его отправили в утиль в Бангладеш.

В материале отмечается, что это уже второй случай, когда транспортирующие подсанкционные энергоресурсы корабли выдают себя за списанные законопослушные суда. Первый такой случай был зафиксирован 20 марта, когда через Ормузский пролив прошел «зомби-танкер», выдающий себя за газовоз Jamal. Последний был утилизирован в Индии.

Как подчеркнули авторы статьи, к текущему моменту Ормузский пролив удалось преодолеть только тем кораблям, которые связаны с Ираном или получили от него разрешение на проход.

Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов в мире — после того, как в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Исламской Республики. 22 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стратегический коридор открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нарушают границы республики.

Ранее в МИД РФ высказались о блокаде Ормузского пролива.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!