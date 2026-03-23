СМИ сообщили о прохождении «зомби-танкера» через Ормузский пролив

Списанное пять лет назад судно преодолело Ормузский пролив на фоне ограничений, введенных Ираном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сервер отслеживания кораблей.

По данным агентства, еще вечером 22 марта нефтяной танкер Nabiin находился в Персидском заливе, а к утру 23 марта он был уже в Оманском заливе. Журналисты выяснили, что судно было построено в 2002 году. Пять лет назад его отправили в утиль в Бангладеш.

В материале отмечается, что это уже второй случай, когда транспортирующие подсанкционные энергоресурсы корабли выдают себя за списанные законопослушные суда. Первый такой случай был зафиксирован 20 марта, когда через Ормузский пролив прошел «зомби-танкер», выдающий себя за газовоз Jamal. Последний был утилизирован в Индии.

Как подчеркнули авторы статьи, к текущему моменту Ормузский пролив удалось преодолеть только тем кораблям, которые связаны с Ираном или получили от него разрешение на проход.

Иран объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов в мире — после того, как в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Исламской Республики. 22 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что стратегический коридор открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые нарушают границы республики.

