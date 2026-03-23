ОАЭ продлили частичное закрытие воздушного пространства

Объединенные Арабские Эмираты продлили до 30 марта частичное закрытие воздушного пространства над страной на неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Отмечается, что для полетов в местные аэропорты и обратно определено шесть маршрутов до контрольных пунктов пересечения границы с воздушным пространством соседних Омана и Саудовской Аравии.

Экипажем самолетов предписали следить за оперативными сведениями от диспетчерских служб.

Ограничения на полеты в воздушном пространстве ОАЭ были введены в связи с военной кампанией США и Израиля против Ирана.

До этого в Иране продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее российским авиакомпаниям продлили ограничения на полеты в Иран и Израиль.