Змея длиной 25 сантиметров заползла в московскую квартиру

Жители Москвы обнаружили в своей квартире змею длиной 25 сантиметров. Об этом сообщил портал 360.ru.

По информации журналистов, рептилия заползла в одну из квартир дома в московском районе Кунцево. Жильцам удалось поймать змею подручными средствами. Ее передали спасателям.

Как рептилия оказалась в чужой квартире, не сообщается. Также неизвестно, кто ее хозяин.

До этого змея ускользнула из машины своего хозяина, оставленной в зоне паркинга на северо-западе Москвы. Жителей ЖК «Октябрьское Поле» на улице Берзарина попросили быть бдительнее из-за сбежавшего питона и в случае обнаружения призвали не трогать змею. Сотрудники жилого комплекса оперативно провели осмотр территории дома. Владелец змеи сообщил, что она не ядовитая и не опасна. При этом к поискам рептилии присоединились сотрудники полиции.

Эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин объяснял, что при встрече со змеей следует проявлять спокойствие и отойти на безопасное расстояние. Он отметил, что змеи, как правило, сами нападать не будут, однако у них может быть автоматическая реакция, если их побеспокоить.

Ранее в Свиблово пенсионерка наткнулась на змею под своим диваном.

 
