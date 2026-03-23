«Домовенок Кузя 2» поборол «Наследника» в прокате

Фильм «Домовенок Кузя 2» возглавил прокат в России
К.Б.А./Кинокомпания братьев Андреасян

Фильм «Домовенок Кузя 2» Виктора Лакисова стал лидером кинопроката в России и СНГ. Об этом сообщает портал Kinobusiness со ссылкой на данные за период с 19 по 22 марта.

Сиквел «Домовенка Кузи» собрал 273 млн рублей за минувшие выходные. По сюжету герои объединяются, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок. В картине снялись Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, Софья Петрова, Марк Богатырев, Евгения Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов.

В прокате новый «Домовенок Кузя» поборол лидера прошлой недели — «Наследника» режиссера Джона Паттона Форда. У фильма 56,2 млн рублей, собранных за минувшие выходные. Главный герой картины — наследник особняков и огромного состояния, от которого отрекся глава семьи. В фильме снялись Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Эд Харрис, Тофер Грейс, Джессика Хенвик, Зак Вудс.

На третьем месте оказалась «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна с 32,8 млн рублей. Роли исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров.

Накануне семейная комедия «Доктор Гаф» Михаила Расходникова вышла в российский прокат.

Ранее стало известно о премьере сериала «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной.

 
