Житель Крыма предстанет перед судом за государственную измену

Жителя Крыма будут судить за съемку военной техники для спецслужб Украины

Житель Крыма предстанет перед судом за передачу данных о российской военной технике спецслужбам Украины. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram-канале.

Установлено, что 48-летний мужчина, являясь противником специальной военной операции (СВО), связался в соцсети с представителем службы безопасности Украины (СБУ). От куратора он получил задание собирать данные о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений.

По информации надзорного ведомства, мужчина осуществлял фото и видеосъемку военных воздушных судов и транспорта в течение 2024 года. Собранные данные он отправлял украинской стороне «для использования против интересов РФ».

Сотрудники ФСБ России по региону пресекли противоправную деятельность мужчины. Как сообщили ТАСС в прокуратуре, уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена». Его направят на рассмотрение в Верховный суд Крыма.

До этого в России осудили еще одного предателя родины, передававшего Киеву данные об объектах Минобороны РФ. Следствие установило, что он держал связь с украинскими кураторами через Telegram. В ходе переписки он согласился на сотрудничество, направленное против безопасности России. Уголовное дело было возбуждено по статье о государственной измене. Суд признал мужчину виновным и назначил 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее в Архангельской области студент получил срок за госизмену.