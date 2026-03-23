Глава «Росатома» раскрыл причины энергетического кризиса в Европе

Лихачёв: иранский кризис – спусковой крючок давних проблем с энергетикой в ЕС
Энергетический кризис в Европе закладывался даже не годами, а десятилетиями, и события на Ближнем Востоке стали лишь спусковым крючком, который усугубил ситуацию. Об этом в интервью RT заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Последовательная серия ошибок – иногда просто грубого, вульгарного толкования возобновляемых источников энергии, иногда перехода на экологичность энергетики показали, что момент кризисных явлений в региональной и глобальной повестке даёт спуск этим проблемам», — заявил Лихачёв.

По его мнению, неправильный подход властей к вопросам энергетики, в том числе чрезмерное увлечение «зеленой повесткой», довел страны ЕС до энергетического коллапса. В том числе одним из главных факторов стали ограничения, а в некоторых случаях и отказ от атомной энергетики, подчеркнул глава госкорпорации. Все это, по его мнению, привело энергетическую систему ЕС в уязвимое положение, особенно на фоне глобальных вызовов – таких, как война в Иране.

На прошлой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС «стреляет себе в ногу», отказываясь от российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что Россия может покинуть европейский энергетический рынок и полностью переориентироваться на альтернативные рынки, если они будут признаны более привлекательными. Отмечалось, что в Европе согласились с его словами на фоне усугубления ситуации из-за роста цен на нефть и газ, провоцируемого конфликтом на Ближнем Востоке.

Ранее евродепутат заявил, что ЕС стоило заключить сделку с Россией.

 
Теперь вы знаете
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
