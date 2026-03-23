Россиянин пытался ввезти в ручной клади две головы крокодилов из Таиланда

В новосибирском аэропорту таможенники обнаружили две головы крокодилов в ручной клади 36-летнего пассажира, прибывшего из Таиланда. Об этом сообщает ФТС России.

Мужчина прошел через «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Однако в ходе выборочного контроля его багаж вызвал подозрение. С помощью рентгена инспекторы нашли среди личных вещей две головы крокодилов.

Пассажир пояснил, что приобрел их в качестве сувениров для личной коллекции и не знал о необходимости декларирования. Товары изъяты. Возбуждены два дела об административных правонарушениях.

До этого в Москве таможенники нашли 12 православных икон на 1,3 млн рублей в багаже у иностранца. Турист, прибывший рейсом из Белграда, был остановлен инспекторами при прохождении выборочного контроля в «зеленом» коридоре.

Ранее гражданка Азербайджана пыталась ввезти в РФ украшения стоимостью более 18 млн рублей.