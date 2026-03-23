В России начали создавать сеть «белых» банкоматов для клиентов разных банков

РИА Новости: структура ЦБ начала создание сети банкоматов без привязки к банку
Александр Сухов/РИА Новости

«Росинкас» (структура Центробанка) приступил к реализации пилотного проекта по созданию в России единой сети банкоматов без комиссии для клиентов любых подключившихся банков. Об этом РИА Новости рассказал президент объединения Сергей Верейкин. Первым регионом, где тестируется новая модель, стала Тамбовская область, а инициаторами выступили сами местные кредитные организации.

Эксперимент предполагает, что принадлежащие «Росинкасу» устройства самообслуживания не будут иметь банковской символики (отсюда название «белые»). Кредитные организации смогут подключаться к сети за небольшую плату — по подписке или с оплатой фактического объема транзакций своих клиентов. Для граждан это означает, что снять или внести наличные можно будет в любом таком банкомате без комиссии, вне зависимости от того, какой банк обслуживает карту. Сейчас россияне чаще всего платят за операции в «чужих» устройствах.

«Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности», — отметил Верейкин, добавив, что для россиян вырастет физическая доступность услуги снятия наличных.

Необходимость в новом подходе вызвана сокращением банкоматной сети. По данным на 1 января 2026 года, в России насчитывалось 138 тысяч устройств самообслуживания — это минимальный показатель с 2010 года. Одна из основных причин — высокие затраты банков на содержание аппаратов в труднодоступных и малорентабельных местах, тогда как в некоторых локациях, напротив, наблюдается избыток устройств разных кредитных организаций.

В «Росинкасе» прогнозируют, что участие в единой сети позволит банкам сократить расходы на обслуживание банкоматов до 30% от текущего уровня.

Ранее в России спрогнозировали развитие платежных стикеров вместо QR-кодов.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!