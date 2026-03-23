Стало известно, как Украина пересмотрит военную стратегию против России

Украина при возможном пересмотре своей военной стратегии против России из-за ближневосточного кризиса может начать продавливать идею о заморозке конфликта. При этом Киев не откажется от идеи втянуть Европу в боевые действия. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он прокомментировал сообщение украинских СМИ о возможном пересмотре Киевом военной стратегии против России.

«Есть два варианта: попытаться заморозить конфликт, что, собственно говоря, они сейчас и все время делают, и втянуть европейцев, что тоже пытаются сделать. На в этих направлениях они будут активизировать свою деятельность. Они могут даже создать видимость того, что готовы на перемирие, хотя еще раз хочу сказать, что мирное соглашение даже с условием вывода войск с Донбасса выполнять они не будут. Они получат передышку и потом снова начнут боевые действия», — подчеркнул военный аналитик.

Возобновление конфликта после потенциального перемирия с Россией Украина рассматривает в том смысле, что Европа «созреет и сможет вступить в боевые действия» против РФ, считает Кнутов.

23 марта украинское издание «Страна» писало, что конфликт на Ближнем Востоке оказал настолько сильное влияние на мировую политику и экономику, что Европа ради поставок российских энергоносителей может нормализовать отношения с Россией и вынудить Украину пересмотреть свою военную стратегию.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что противники России стали больше ее ценить.