Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, как Украина пересмотрит военную стратегию против России

Военэксперт Кнутов: Украина попытается заморозить конфликт и втянуть в него ЕС
Oleg Petrasiuk/AP

Украина при возможном пересмотре своей военной стратегии против России из-за ближневосточного кризиса может начать продавливать идею о заморозке конфликта. При этом Киев не откажется от идеи втянуть Европу в боевые действия. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он прокомментировал сообщение украинских СМИ о возможном пересмотре Киевом военной стратегии против России.

«Есть два варианта: попытаться заморозить конфликт, что, собственно говоря, они сейчас и все время делают, и втянуть европейцев, что тоже пытаются сделать. На в этих направлениях они будут активизировать свою деятельность. Они могут даже создать видимость того, что готовы на перемирие, хотя еще раз хочу сказать, что мирное соглашение даже с условием вывода войск с Донбасса выполнять они не будут. Они получат передышку и потом снова начнут боевые действия», — подчеркнул военный аналитик.

Возобновление конфликта после потенциального перемирия с Россией Украина рассматривает в том смысле, что Европа «созреет и сможет вступить в боевые действия» против РФ, считает Кнутов.

23 марта украинское издание «Страна» писало, что конфликт на Ближнем Востоке оказал настолько сильное влияние на мировую политику и экономику, что Европа ради поставок российских энергоносителей может нормализовать отношения с Россией и вынудить Украину пересмотреть свою военную стратегию.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что противники России стали больше ее ценить.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!