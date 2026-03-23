В Москве продлили желтый уровень опасности из-за гололеда

Гидрометцентр предупредил москвичей о гололеде до 25 марта
Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили до 09:00 мск среды, 25 марта. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, предупреждение связано с риском образования гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы. Ранее такой режим действовал до 02:00 мск вторника, 24 марта.

В Гидрометцентре пояснили, что желтый уровень в шкале предупреждений означает среднюю степень опасности и указывает на потенциально неблагоприятные погодные условия.

Как отметили специалисты, появление гололедицы связано с ночными заморозками, которые продолжаются в регионе. Самая низкая температура за прошедшую ночь была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья — там похолодало до минус 6,1 °C. В Москве, по данным метеостанции на ВДНХ, температура опускалась примерно до минус 1,3 °C.

До этого ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявил, что предстоящим летом в Москве может наступить аномально жаркая погода. Ученый пояснил, что нынешняя зима является довольно холодной по сравнению с предыдущими годами, что может повлиять на летнюю погоду. Температура воздуха в сезонах связана, поскольку среднегодовая температура всегда составляет около +15°C и не подвержена сильным колебаниям. Поэтому, если в одном сезоне гораздо холоднее, то в другом, чтобы сохранить среднегодовые показатели, может быть аномально тепло.

