Раскрыт аргумент Нетаньяху, убедивший Трампа начать войну против Ирана

NYT: Нетаньяху убедил Трампа, что крах иранских властей в ходе операции возможен
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом военной операции в Иране убедил президента США Дональда Трампа в том, что крах иранских властей является реалистичной целью. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«В преддверии войны Нетаньяху использовал оптимизм «Моссада» (внешняя разведывательная служба Израиля) относительно возможности иранского восстания», — говорится в публикации.

Журналистам также стало известно, что перед началом боевых действий США и Израиля против Ирана «Моссад» предложил Нетаньяху разжечь массовое восстание в Исламской Республике. Ожидалось, что оно приведет к смене режима в Иране.

В NYT указали, что многие высокопоставленные чиновники в США и аналитики из Армии обороны Израиля скептически отнеслись к плану «Моссада». Американские военные пытались убедить главу Белого дома, что иранцы не выйдут на протесты в то время, как США и Израиль будут наносить удары по их стране. Сотрудники разведки оценили вероятность гражданской войны и смены режима в Иране как низкую.

До этого американский лидер заявил, что США уже победили в войне с Ираном. При этом он пожаловался, что иранцы продолжают «творить, что хотят» вместо того, чтобы сдаться на милость «победителя».

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Иран ответил на 48-часовой ультиматум президента США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!