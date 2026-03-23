Юрист раскрыл, законны ли платные примерки платьев в свадебных салонах

Салоны свадебных платьев имеют право брать плату за примерку, если условия были раскрыты заранее и приняты клиентом. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Илья Русяев. Он отметил, что покупатель оплачивает услугу — примерку по записи и время консультанта, — а не возможность зайти в магазин.

«Свадебные салоны все чаще просят две-три тысячи рублей просто за то, чтобы невеста могла надеть платье. Звучит дико, но, если разобраться в нормах, практика не так однозначна, как кажется на первый взгляд. В 2024 году Роспотребнадзор дал прямое разъяснение по вопросу платных примерок. Если информация о стоимости и условиях услуги заранее доведена до потребителя, ведомство нарушений не усматривает. Это полностью соответствует статьям Закона о защите прав потребителей, по которым продавец обязан своевременно предоставить достоверную информацию, включая цену в рублях и условия приобретения. ГК РФ прямо предусматривает договор возмездного оказания услуг. Салон оформляет примерку не как «вход в магазин», а как самостоятельный сервис. Индивидуальная запись, выделенное время консультанта, подбор образов, бронирование зала и работа стилиста. За все это допустимо брать оплату, и юридически придраться здесь сложно, если соблюдены три условия. До визита или хотя бы до начала примерки вам ясно сообщили цену и формат. Вы согласились именно на услугу, а не просто пришли посмотреть товар. И плата не списывается автоматически без вашего согласия», — сказал он.

По словам юриста, если об оплате становится известно во время примерки, клиент вправе от нее отказаться.

«Если о деньгах за примерку сообщают уже после приезда в салон или прямо в процессе, возникает нарушение преддоговорной информации. Если без оплаты вам вообще не дают нормально выбрать товар, это уже навязанная услуга, а по Закону о защите прав потребителей навязанные допплатежи потребитель вправе не оплачивать, а уже оплаченные может потребовать назад. За введение потребителя в заблуждение относительно условий продажи предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ», — добавил он.

Русяев уточнил, что магазин обычной одежды не может ввести плату за примерку из-за разницы форматов.

«Может ли тогда любой магазин одежды ввести платную примерку? Теоретически, да. Но у обычного магазина позиция гораздо уязвимее. Розничная купля-продажа является публичным договором, и чем ближе плата к барьеру на вход при стандартном выборе товара, тем выше риск спора о навязанных услугах. Свадебные салоны выигрывают за счет формата, потому что индивидуальная запись с консультантом и стилистом реально отличается от массовой примерочной в торговом центре. Это не юридическая лазейка, а объективная разница в характере услуги», — заключил он.

