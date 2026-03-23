Ученые выяснили, как рак головы и шеи «ускользает» от иммунитета

Некоторые виды опухолей головы и шеи используют белок MARCHF8 для того, чтобы выживать в организме. Он разрушает молекулы MHCI — ключевые маркеры, с помощью которых иммунитет распознает зараженные или раковые клетки. К такому выводу пришли ученые из Центра здоровья Генри Форда. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Речь идет о формах рака головы и шеи, связанных с вирусом папилломы человека. В норме клетки сигнализируют иммунной системе о нарушениях с помощью молекул MHCI, которые выводят на поверхность фрагменты белков. Эти «сигналы тревоги» позволяют иммунным клеткам распознавать и уничтожать опасные клетки.

Однако исследователи выяснили, что вирус запускает выработку белка MARCHF8. Этот белок разрушает молекулы MHCI еще до того, как они успевают появиться на поверхности клетки. В результате иммунная система просто не «видит» опухоль.

Когда ученые экспериментально отключили ген MARCHF8, ситуация резко изменилась. Иммунные клетки начали активно проникать в опухоль и уничтожать ее. Особенно заметно усилилась активность CD8+ Т-клеток и естественных киллеров — ключевых элементов противоопухолевой защиты.

Кроме того, подавление MARCHF8 повысило чувствитетельность опухолей, которые ранее плохо реагировали на иммунотерапию. По словам исследователей, сочетание блокировки этого механизма со стандартными препаратами может превращать так называемые «холодные» опухоли, почти не распознаваемые иммунитетом, в «горячие», на которые иммунная система начинает активно реагировать.

