«Кому надо – всегда выследят»: в Госдуме ответили на вопрос о слежке через умные колонки

Депутат Ющенко о слежке через умные колонки: кому надо, тот всегда выследит
Anna Quelhas/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы используют цифровые технологии для предотвращения преступлений, у них есть возможность «выследить» данные о человеке. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Так он прокомментировал информацию МВД о том, что мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями.

«Что касается того, что кто-то за вами следит, я вообще живу таким образом, что понимаю, что кому надо – всегда выследят, проверят и доберутся <...> Правоохранительные органы пользуются такими же технологиями, чтобы предотвращать [преступления]», — подчеркнул он.

Как отметил парламентарий, в условиях цифровизации сохранение персональных данных «становится достаточно непростой задачей». Государство поэтапно решает вопрос о безопасности цифровых данных россиян, добавил он.

По словам Ющенко, если человек живет «без двойных ролей», то ему «нечего бояться и нечего переживать».

22 марта в управлении по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на экспертов Kaspersky сообщили, что мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями.

Основная опасность заключается в том, что владельцы устройств могут длительное время не подозревать о несанкционированном доступе.

Специалисты выделяют несколько признаков возможного взлома: колонка самопроизвольно активируется без голосовой команды, выполняет неожиданные действия — например, включает музыку или совершает звонки, а в истории аккаунта появляются неизвестные устройства или подозрительная активность.

Ранее россиянам объяснили, почему не удастся засудить умную колонку за прослушивание.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

