«Кому надо – всегда выследят»: в Госдуме ответили на вопрос о слежке через умные колонки

Депутат Ющенко о слежке через умные колонки: кому надо, тот всегда выследит

Правоохранительные органы используют цифровые технологии для предотвращения преступлений, у них есть возможность «выследить» данные о человеке. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Так он прокомментировал информацию МВД о том, что мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями.

«Что касается того, что кто-то за вами следит, я вообще живу таким образом, что понимаю, что кому надо – всегда выследят, проверят и доберутся <...> Правоохранительные органы пользуются такими же технологиями, чтобы предотвращать [преступления]», — подчеркнул он.

Как отметил парламентарий, в условиях цифровизации сохранение персональных данных «становится достаточно непростой задачей». Государство поэтапно решает вопрос о безопасности цифровых данных россиян, добавил он.

По словам Ющенко, если человек живет «без двойных ролей», то ему «нечего бояться и нечего переживать».

22 марта в управлении по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на экспертов Kaspersky сообщили, что мошенники могут использовать умные колонки и голосовые ассистенты для скрытой слежки за пользователями.

Основная опасность заключается в том, что владельцы устройств могут длительное время не подозревать о несанкционированном доступе.

Специалисты выделяют несколько признаков возможного взлома: колонка самопроизвольно активируется без голосовой команды, выполняет неожиданные действия — например, включает музыку или совершает звонки, а в истории аккаунта появляются неизвестные устройства или подозрительная активность.

Ранее россиянам объяснили, почему не удастся засудить умную колонку за прослушивание.