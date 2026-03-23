Задержанный во Франции танкер Deyna перегнали в Марсель для проверки

Нефтяной танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанный французскими военными, сопровожден к порту Марселя для проведения проверки. Об этом сообщила морская префектура зоны Средиземного моря на своем официальном сайте.

Судно прибыло в залив Фос рано утром в понедельник, 23 марта, бросило якорь и было передано в распоряжение прокурора Марселя для предварительного расследования по делу о нарушении правил регистрации. В районе стоянки введены ограничения морской и воздушной навигации, которые будут действовать до 27 марта.

Граждане каких стран входят в состав экипажа задержанного танкера, французские власти не разглашают. В посольстве РФ заявили, что не получали уведомлений о возможном присутствии россиян на борту и о самом задержании судна. При этом президент Франции Эммануэль Макрон писал в соцсети Х, что Deyna задержана из-за подозрений в принадлежности к так называемому теневому флоту, перевозящему подсанкционную российскую нефть. Изначально в качестве причины была указана проверка регистрации.

Ранее в Европе призвали жестче действовать в отношении танкеров с российской нефтью.