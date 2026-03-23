Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В бундестаге призвали ЕС сменить курс и вернуться к здравому смыслу

Депутат от АдГ Вайдель: ЕС стремится создать сверхгосударство
Carsten Koall/Global Look Press

Евросоюз столкнулся с экзистенциальным кризисом, отошел от своей «первоначальной идеи» и превратился в «бюрократическую институцию», которая все чаще ставит под сомнение суверенитет государств-членов, угрожает свободе слова и поощряет деиндустриализацию Европы. Об этом член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель рассказала в интервью сербской газете «Политика».

По ее словам, ЕС сейчас столкнулся с экзистенциальным кризисом из-за геополитических потрясений (таких, как формирование нового многополярного миропорядка, ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине), а также из-за собственных неудачных решений в сфере миграции и энергоснабжения.

«ЕС стремится создать сверхгосударство. Такое государство не обладает ни единым народом, ни необходимым минимальным уровнем культурной идентичности, которые являются необходимыми предпосылками для успешного функционирования демократически организованных государств», — отметила она.

Вайдель подчеркнула, что сейчас европейцам нужно «срочно остановить самопровозглашенную брюссельскую «элиту» в ее жадном отношении к власти и влиянию». По ее словам, ЕС необходимы «глубокие реформы». А именно «бессмысленные правила и запреты ЕС» следует отменить, а решение вопросов в области миграции, энергетики, финансов и внешней политики нужно вернуть государствам-членам союза. Также, считает Вайдель, руководству ЕС нужно отменить еврооблигации, перестать давать займы Украине и не заниматься эскалацией украинского конфликта.

«Направление таково: меньше ЕС означает больше и лучше для всех. Только так Европа сможет выжить в многополярном мире и утвердиться в качестве независимого полюса», — отметила она.

Вайдель подчеркнула, что Европе необходима «фундаментальная смена курса», так как текущая политика «представляет собой серьезное препятствие для экономического успеха, международного влияния и будущего устойчивого развития Европы». Политик отметила, что Европу следует «вернуться к здравому смыслу и реалистичной политике», которая поощряла бы свободную торговлю, инновации и сильную промышленную базу.

В интервью Вайдель также заявила, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров, и решение должно учитывать интересы всех сторон конфликта в сфере безопасности. Кроме того, Вайдель отметила, что Россия является «европейской страной», и мира в Европе не будет без участия Москвы.

В конце января председатель палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура призвал реформировать ЕС. Он написал, что ЕС нужно преобразовать в организацию суверенных государств, где каждый член союза будет иметь право выбирать собственный путь развития.

Ранее в Совфеде заявили о самоуничтожении Европы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
