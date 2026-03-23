В СК назвали причину пожара в доме на Николоямской улице в Москве

СК: причиной пожара в доме в центре Москвы стало неосторожное обращение с огнем

Причиной пожара в многоэтажном доме на Николоямской улице в Москве, предварительно, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил столичный Следственный комитет в Telegram-канале.

«Приоритетной версией возгорания является неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении.

Для установления точной причины возгорания, отметили в СК, будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Следственным отделом по Таганскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. На месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Пожар в девятиэтажном жилом доме произошел в ночь на понедельник. Предварительно, возгорание началось в лифтовом холле и охватило лестничную клетку на втором этаже.

Сотрудники МЧС эвакуировали 19 человек, в том числе пятерых детей, троих человек спасти не удалось.

