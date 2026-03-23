В США нашли цельное пушечное ядро возрастом около 190 лет

Археологи обнаружили возле церкви Аламо в Сан-Антонио полностью сохранившееся бронзовое пушечное ядро возрастом около 190 лет. По мнению исследователей, снаряд мог быть выпущен во время осады комплекса в ходе битвы при Аламо 1836 года. Об этом сообщает издание Archeonews.

Находку сделали 5 марта 2026 года во время археологических работ рядом с исторической церковью в городе Сан-Антонио, штат Техас. Примечательно, что это произошло всего за день до 190-й годовщины знаменитого сражения, что вызвало особый интерес историков и археологов.

Бронзовое ядро весом около четырех фунтов обнаружили примерно на глубине одного метра. Оно находилось в так называемом «чистом слое» — хорошо различимом слое грунта, сформировавшемся в XIX веке. Благодаря этому специалисты уверены, что артефакт относится именно к периоду боевых действий 1836 года.

Материал снаряда также помогает установить его происхождение. Защитники Техаса обычно использовали железные пушечные ядра, тогда как мексиканская армия под командованием генерала Антонио Лопеса де Санта-Анны чаще применяла бронзовые. Поэтому исследователи считают весьма вероятным, что найденное ядро было выпущено именно мексиканскими войсками во время осады или самого сражения.

Кроме цельного ядра, за последний год археологи обнаружили возле церкви несколько фрагментов взрывающихся гаубичных снарядов — три бронзовых и один железный. Такие боеприпасы были устроены так, чтобы взрываться после выстрела или удара о землю, действуя по принципу современных гранат.

Комплекс Аламо изначально был испанской францисканской миссией, основанной в 1718 году. Во время Техасской революции он стал укрепленным пунктом повстанцев. В конце февраля 1836 года около двух тысяч мексиканских солдат осадили миссию, где оборонялись несколько сотен защитников. Новая находка, по словам археологов, поможет точнее реконструировать ход осады и используемое в битве оружие.

