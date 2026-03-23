Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

В США нашли цельное пушечное ядро возрастом около 190 лет

Alamo Trust, Inc.

Археологи обнаружили возле церкви Аламо в Сан-Антонио полностью сохранившееся бронзовое пушечное ядро возрастом около 190 лет. По мнению исследователей, снаряд мог быть выпущен во время осады комплекса в ходе битвы при Аламо 1836 года. Об этом сообщает издание Archeonews.

Находку сделали 5 марта 2026 года во время археологических работ рядом с исторической церковью в городе Сан-Антонио, штат Техас. Примечательно, что это произошло всего за день до 190-й годовщины знаменитого сражения, что вызвало особый интерес историков и археологов.

Бронзовое ядро весом около четырех фунтов обнаружили примерно на глубине одного метра. Оно находилось в так называемом «чистом слое» — хорошо различимом слое грунта, сформировавшемся в XIX веке. Благодаря этому специалисты уверены, что артефакт относится именно к периоду боевых действий 1836 года.

Материал снаряда также помогает установить его происхождение. Защитники Техаса обычно использовали железные пушечные ядра, тогда как мексиканская армия под командованием генерала Антонио Лопеса де Санта-Анны чаще применяла бронзовые. Поэтому исследователи считают весьма вероятным, что найденное ядро было выпущено именно мексиканскими войсками во время осады или самого сражения.

Кроме цельного ядра, за последний год археологи обнаружили возле церкви несколько фрагментов взрывающихся гаубичных снарядов — три бронзовых и один железный. Такие боеприпасы были устроены так, чтобы взрываться после выстрела или удара о землю, действуя по принципу современных гранат.

Комплекс Аламо изначально был испанской францисканской миссией, основанной в 1718 году. Во время Техасской революции он стал укрепленным пунктом повстанцев. В конце февраля 1836 года около двух тысяч мексиканских солдат осадили миссию, где оборонялись несколько сотен защитников. Новая находка, по словам археологов, поможет точнее реконструировать ход осады и используемое в битве оружие.

Ранее ученые выяснили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших.

 
Теперь вы знаете
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
