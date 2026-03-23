Тихановская считает, что Украина и Белоруссия должны вместе бороться с Россией

Тихановская: у Белоруссии с Украиной общий противник — идеология русского мира

Белоруссия и Украина являются «естественными союзниками», и их общим противником является «идеология русского мира». Об этом в интервью украинскому изданию «Европейская правда» рассказала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

«Мы — естественные союзники. Нас объединяет не только география, нас объединяют ценности, стремление к свободе, желание вырваться из лап империи, европейское будущее. У нас с Украиной общий противник — это идеология русского мира.<…> Поэтому объединение наших усилий — очень важно», — подчеркнула она.

Тихановская также считает, что «без победы Украины» в конфликте с Россией у белорусской оппозиции «практически нет шансов» «вырвать» страну «из лап России». По словам Тихановской, «не российская, а европейская» Белоруссия — это «экзистенциальный интерес» для Украины.

«Нам важно действовать вместе, чтобы удержать внимание мира на Украине и Беларуси, на российской угрозе», — отметила Тихановская.

В февральском интервью «РБК-Украина» Тихановская также заявила, что белорусская оппозиция надеется на то, что придет время, когда можно будет «отвоевать» Белоруссию. Также она отметила, что вопрос Белоруссии должен стать частью «большой сделки» по Украине, чтобы Россия не сохранила «плацдарм для новых атак в будущем».

18 февраля Украина ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Затем СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал их с Тихановской. Также на встрече в конце января Зеленский пообещал Тихановской помогать белорусской оппозиции.

Ранее стало известно о поиске западниками «либеральных пассионариев» в Белоруссии.