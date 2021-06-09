Главарь крупнейшей группировки киллеров Гагиев предстанет перед судом в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд будет рассматривать дело главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд продлил срок содержания Гагиева под стражей на три месяца, до 13 сентября.

Уроженец Грузии обвиняется в том, что в период с 2012 по 2013 год по его указанию в Северной Осетии подчиненные ему бандиты убили шесть человек, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.

По данным Следственного комитета, в общей сложности на счету банды Гагиева около 60 убийств (в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов).

Следователи утверждаю, что Аслан Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки для установления доминирующего положения в криминальной среде. Эти банды возглавили Олег Дзарахохов и Бахром Секинаев, а также Денис Кокоев, находящийся ныне в международном розыске (расследование в их отношении продолжается). Сам Гагиев был в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене, спустя три года его экстрадировали в Россию, в дальнейшем он был заключен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии нашли тело пропавшего депутата бесланской гордумы Тамерлана Торчинова. По одной из версий СМИ, его смерть могла быть связана с давним конфликтом с бандой Гагиева.