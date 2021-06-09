В Красноярске пассажир такси обстрелял проезжавших мимо велосипедистов

В Красноярске пассажир такси, проезжая по улице Дубровинского, обстрелял проезжавших мимо велосипедистов из предмета, похожего на пистолет, сообщает RT.

«Сотрудники МУ МВД России «Красноярское» выясняют обстоятельства происшествия на улице Дубровинского. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, как пассажир автомобиля такси направляет в сторону движущихся велосипедистов предмет, похожий на оружие, после чего слышны хлопки», — заявили в полиции.

Кадры стрельбы снял один из проезжавших в колонне велосипедистов, на видео отчетливо слышны хлопки, похожие на выстрелы. На данный момент, МВД устанавливает участников происшествия.

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