В ГИБДД поддержали снижение скорости до 30 км/ч внутри населенных пунктов и городов

Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч, но делать это необходимо индивидуально для каждой улицы, сообщил ТАСС глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение — и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч», — сказал Митрошин.

Он уточнил, что полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД занимается исключительно контролем.

По его словам, ограничения должны быть обоснованными и учитывать особенности участков, на которых их можно применить. Чтобы иметь возможность индивидуально подходить к каждой ситуации, необходима масштабная ревизия улично-дорожных сетей, считает сотрудник МВД.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.