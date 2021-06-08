Появились показания свидетелей запуска ракеты перед крушением «Боинга» MH17

Показания людей, которые видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону малазийского Boeing МН17, впервые были озвучены на проходящем в Нидерландах суде по делу о крушении самолета. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Отмечается, что очевидцев допрашивали представители совместной следственной группы и судья. Восемь человек подтвердили, что видели или слышали пуск ракеты недалеко от населенного пункта Снежное, находящегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Три свидетеля при этом утверждали, что были в районе пуска ракеты.

Один из свидетелей сказал, что перед крушением лайнера находился на блокпосту ДНР возле населенного пункта Первомайское и слышал грохот, свист и «звук разрыва» в небе. Данные телефонного биллинга очевидца подтвердили слова о его местонахождении.

В понедельник, 7 июня, в Нидерландах начались слушания по делу о крушении MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.