Минздрав выдал разрешения на пострегистрационные исследования «КовиВака»

ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований российской вакцины от COVID-19 «КовиВак». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.

«Фаза КИ: III. Цель клинического исследования: оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата «КовиВак» на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет», — сказано в реестре.

Исследование будет осуществляться на базе 16 медицинских организаций, препарат изучат на 32 тыс. добровольцев, говорится в реестре.

Ожидается, что исследования продлятся до 30 декабря 2022 года.

2 июня представитель Центра имени Чумакова Российской академии наук, который разработал вакцину «КовиВак», сообщил, что производство препарата вышло на проектную мощность.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».