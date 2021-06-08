Минздрав выдал разрешения на пострегистрационные исследования «КовиВака»

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Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
Третья российская вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова
ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова/РИА «Новости»

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований российской вакцины от COVID-19 «КовиВак». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований ведомства.

«Фаза КИ: III. Цель клинического исследования: оценка профилактической эффективности и иммуногенности и безопасности препарата «КовиВак» на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет», — сказано в реестре.

Исследование будет осуществляться на базе 16 медицинских организаций, препарат изучат на 32 тыс. добровольцев, говорится в реестре.

Ожидается, что исследования продлятся до 30 декабря 2022 года.

2 июня представитель Центра имени Чумакова Российской академии наук, который разработал вакцину «КовиВак», сообщил, что производство препарата вышло на проектную мощность.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».